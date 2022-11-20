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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fransız yıldız Karim Benzema, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Yunus Kaymaz   | 20.11.2022
Fransız yıldız Karim Benzema, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Doha

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

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