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Fransa Açık'ta Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Fransa Açık'ta Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti.

Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina, tur atladı.

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Carlos Alcaraz üst tura çıktı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Bosna Hersekli tenişçi Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe, Alexei Popyrin ve Ben Shelton'da tek erkeklerde tur atlayan isimler oldu.

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