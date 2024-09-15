Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,412.30
BTC/USDT
60,133.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Aile Platformu, "Dursun Bu Hayasızca Akın!" sloganıyla 400 STK'nın katılımı ile Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda "Büyük Aile Buluşması" düzenleniyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Piastri, F1 kariyerindeki 2. etap birinciliğini elde etti.

Emre Doğan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve F1 kariyerinin ikinci grand prix zaferini elde etti.

Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü oldu.

Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında yaşanan kazanın ardından iki sürücü de etap dışında kaldı. Yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı.

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184


Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri yol keserek eylem yaptı
ABD'den gelen arkadaşı İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi anlattı
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü

Bakü sokakları 8. kez piste dönüştürüldü
Formula 1'de İtalya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı

Formula 1'de İtalya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet