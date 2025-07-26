Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.
İstanbul
Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 40.562 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.
Lando Norris, F1 kariyerinde bu sezon 4'üncü, toplamda ise 13. kez pole pozisyonu elde etti.
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Norris'in 0.085 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ikinci, 0.338 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.
Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.