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Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

Metin Arslancan  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

İstanbul

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 40.562 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Lando Norris, F1 kariyerinde bu sezon 4'üncü, toplamda ise 13. kez pole pozisyonu elde etti.

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Norris'in 0.085 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ikinci, 0.338 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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