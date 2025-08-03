Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,473.40
BTC/USDT
113,874.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Çankaya’dan yayındayız.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Emre Aşıkçı  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini Lando Norris kazandı Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı, 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avustralyalı pilot Oscar Piastri, takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 15. yarışı, Hollanda Grand Prix'si 31 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull Racing: 192

5. Williams: 70

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Çin'den yola çıkan iki yük treni yarın Türkiye'den Avrupa'ya hareket edecek
Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Benzer haberler

Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

TOSFED: Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı
Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet