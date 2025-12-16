Dolar
Spor

Portekiz, Formula 1'de 2027 ve 2028 takvimine eklendi

Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Mutlu Demirtaştan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Portekiz, Formula 1'de 2027 ve 2028 takvimine eklendi

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etapla Formula 1'e dönecek.

İlk kez 1958'de Formula 1 etabı yapılan Portekiz'deki son yarış ise 2021'de gerçekleştirilmişti.

