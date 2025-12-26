Dolar
Gündem

T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında kabul faaliyetleri tamamlanan 7'nci helikopterin, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, teslim edilen T-70 helikopterinin görüntüleri de yer aldı.

T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
