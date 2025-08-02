Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,478.30
BTC/USDT
113,392.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Fatih Erel  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

Macaristan Grand Prix'si ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" iddiasına ilişkin açıklama
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanlığınca Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini konu alan kısa film hazırlandı
Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı

Benzer haberler

TOSFED: Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

TOSFED: Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı
Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Belçika Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in
Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet