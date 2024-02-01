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Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari takımında yer alacak

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

Fatih Erel  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari takımında yer alacak

İstanbul

Bu sezon da Mercedes takımında mücadele edecek Büyük Britanyalı pilot hakkında Formula 1'den yapılan açıklamada, "Lewis Hamilton 2025'te Ferrari'ye katılacak." bilgisi verildi.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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