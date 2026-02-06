Dolar
43.62
Euro
51.47
Altın
4,855.74
ETH/USDT
1,873.90
BTC/USDT
64,975.00
BIST 100
13,507.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Ara transfer döneminde son olarak kadrosunu Filip Krastev'le güçlendiren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ilk kez bir Bulgar futbolcu forma giyecek.

Ali Korkmaz  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

İzmir

Ligde 39 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, ara transfer döneminde Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh (Jeferson Marinho dos Santos), İsvriçeli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve son olarak hücuma yönelik orta saha Bulgar Filip Krastev'i kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Romulo Cardoso'yu Almanya temsilcisi Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.

İlk Bulgar futbolcu Krastev

Göztepe'nin son kadrosuna dahil ettiği Filip Krastev, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ilk Bulgar futbolcu olacak.

İzmir temsilcisinde daha önce transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Alexis Antunes de ilk İsviçreli oyuncu ünvanını elde edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En çok Brezilyalı isimler forma giydi

Süper Lig, 1. Lig ve amatör kümede 117 yabancı oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de en fazla forma giyen 10 isim içinde hala kadroda bulunanlardan Mateusz Lis, Heliton ve Anthony Dennis yer alıyor.

Şu ana kadar 23 Brezilyalı futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte, Fransa'dan 7, Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den beşer isim mücadele etti.

En fazla forma giyenler

İzmir temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı isimler şöyle:

FutbolcuÜlkeMaçGol
Adis JahovicMakedonya10246
David TijanicSlovenya9914
Andre CastroPortekiz968
BetoPortekiz930
Mateusz LisPolonya830
Christian TitiBrezilya821
Lamine GassamaSenegal740
Cherif NdiayeSenegal6920
Heliton Dos SantosBrezilya692
Anthony DennisNijerya654
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Filip Krastev, Göztepe'nin ilk Bulgar oyuncusu oldu

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda
Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı

Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet