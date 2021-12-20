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FIFA, iki yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4,4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor

FIFA'nın yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları, Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir düzenlenmesinin FIFA'ya üye federasyonlara hatırı sayılır bir ek gelir sağlayacağını öngördü.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.12.2021
FIFA, iki yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4,4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor

Ankara

FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği teklifini, üye federasyonlarla görüşmek için video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Wenger'in yanı sıra FIFA'ya üye 211 federasyondan 207'si katıldı.

Toplantıda FIFA'nın, Nielsen ve OpenEconomics firmalarına yaptırdığı bağımsız fizibilite çalışmaları sunuldu. Raporlara göre, FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması halinde ilk dört yıllık dönemden itibaren toplam 4,4 milyar dolar ek gelir elde edilecek.

Bu sayede üye federasyonlara, dört yıllık dönemde oluşacağı tahmin edilen 3,5 milyar dolarlık dayanışma fonundan, ortalama 16'şar milyon dolar fazladan para dağıtılacak.

Araştırmalarda ayrıca Erkekler Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin, 16 yıllık süre içinde 180 milyar dolarından fazla gayri safi yurt içi hasıla kazanımı sağlayacağı ve iki milyon tam zamanlı iş fırsatı oluşturacağını tahmin ediliyor.

UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her yaz küresel ya da kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.

Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.

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