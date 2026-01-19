Dolar
43.27
Euro
50.34
Altın
4,670.55
ETH/USDT
3,218.20
BTC/USDT
93,177.00
BIST 100
12,785.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin finalde Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmelerini kınadı.

Fatih Erel  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama

İstanbul

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Infantino, "Sahada ve saha dışında maç hakemlerinin aldığı kararlara her zaman saygı duymalıyız. Takımlar sahada ve oyun kuralları çerçevesinde mücadele etmelidir. Çünkü bundan daha azı futbolun özünü tehlikeye atar." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuları ve takımları sorumlu davranmaya çağıran Infantino, şunları kaydetti:

"Takımlar ve oyuncular, stadyumlardaki taraftarlar ve dünyanın dört bir yanından izleyen milyonlarca insan için doğru örneği gösterme sorumluluğundadır. Bugün tanık olunan çirkin sahneler kınanmalı ve asla tekrarlanmamalıdır. Bunların futbolda yeri olmadığını yineliyorum ve CAF'taki ilgili disiplin organlarının uygun önlemleri almasını bekliyorum."

Şampiyon Senegal ve ev sahibi Fas'ı tebrik eden Infantino, "Afrika şampiyonu olan Senegal'i Rabat'ta Fas'a karşı oynanan CAF Afrika Uluslar Kupası finalini kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'a ve bu başarıda emeği geçen herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, hem ikincilik hem de olağanüstü ev sahipliğiyle harika bir turnuva geçiren Fas'ı da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama

FIFA Başkanı Infantino'dan Afrika şampiyonu Senegal'e kınama

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı yenerek şampiyon oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon bugün belli olacak

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu
Senegal'de Afrika Kupası final heyecanı

Senegal'de Afrika Kupası final heyecanı
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal adını finale yazdırdı

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal adını finale yazdırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet