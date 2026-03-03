Dolar
43.97
Euro
51.45
Altın
5,363.86
ETH/USDT
2,009.30
BTC/USDT
68,409.00
BIST 100
13,346.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliğine aday oldu

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için resmen adaylık başvurusunda bulundu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliğine aday oldu

Dakar

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sall'ın adaylığına ilişkin belge, Burundi'nin BM Daimi Temsilcisi Zephyrin Maniratanga tarafından BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'a iletildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sall'in, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'nin Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye tarafından aday gösterilmesi ise dikkati çekti.

Eski cumhurbaşkanının adaylığının, şubatta AfB'nin Addis Ababa'da düzenlenen 39. olağan zirvesinde kulislerde tartışıldığı basına yansımış ancak birlik tarafından resmi bir karar alınmamıştı.

Rotasyon ilkesi kapsamında Afrikalı bir adayın şansının düşük olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şili, Brezilya ve Meksika tarafından desteklenen eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile Aralık 2019'dan bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Genel Direktörlüğünü yürüten ve adaylığı Arjantin tarafından sunulan Rafael Mariano Grossi'nin en güçlü adaylar olduğu belirtiliyor.

Sall'in, görev süresi 2026 sonunda dolacak BM Genel Sekreteri Portekizli Antonio Guterres’in koltuğuna oturabilmesi için öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) onay alması gerekiyor.

BMGK, 15 üyeden en az 9'unun nitelikli çoğunluğuyla karar alırken, beş daimi üyeden hiçbirinin veto hakkını kullanmaması şartı aranıyor.

Bu aşamayı geçen ismin adaylığı ise Genel Kurul'da alkışlarla onaylanıyor.

2012'den 2024'e kadar cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sall, kendisine muhalif Bassirou Diomaye Faye'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkesini terk ederek Fas'a yerleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek, İstanbul'da öğretmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Bölgesel güvenliği tehdit eden her türlü gelişmeye karşı duyarlılığımızı koruyoruz
İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığını ziyaret etti
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Benzer haberler

Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliğine aday oldu

Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliğine aday oldu

Senegal'den Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a Şeref Madalyası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet