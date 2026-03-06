Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir’de “AK Parti Karşıyaka İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde yetimler yararına iftar düzenlendi

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde hicri takvime göre ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında iftar programı düzenlendi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde yetimler yararına iftar düzenlendi

Dakar

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü, Şefkat Yolu Derneği ve Türk Hava Yolları işbirliğinde düzenlenen programa, Hükümet Sözcüsü Marie Rose Khady Fatou Faye, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Aslan, Dakar ve çevresindeki yetimhanelerden 300 çocuk, yabancı diplomatlar, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Her yıl hicri takvime göre ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şefkat Yolu Derneğinde hafızlık eğitimi alan öğrencilerin ilahileriyle başladı.

Programda Senegal Maarif Okulları öğrencileri de Filistin şarkıları söyledi, tiyatro gösterisi sahneledi.

Programda konuşan Hükümet Sözcüsü Faye, görev süresinin sonuna gelen Büyükelçi Sağman'a 2 ülke ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Faye, Sağman'a hitaben yaptığı konuşmada, "Senegal sizi asla unutmayacak. Burada yürüttüğünüz aktif diplomasinin izleri yaşamaya devam edecek. Kararlı, çalışkan, ulaşılabilir ve dayanışma ruhuna sahip müthiş bir büyükelçi olarak hatırlanacaksınız. Senegal hükümeti adına tüm bu çabalarınız için yürekten teşekkür ederim." dedi.

Sağman da 3 yıllık görev süresi boyunca Senegal makamlarıyla yürüttüğü mükemmel seviyedeki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesai arkadaşlarına ve Türk kurum temsilcilerine işbirlikleri ve yardımları için teşekkür etti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Aslan da Maun suresinden okuduğu ayetlerle özellikle ramazan ayında yetimleri hatırlamanın önemine dikkati çekti.

Sahneye çıkan yetim çocuklara hediyeler takdim edilirken, çocuklar Büyükelçi Sağman ile fotoğraf çektirdi.

Program, neyzen Burak Malçok'un ney dinletisi ve semazen Sercan Çelik'in sema gösterisiyle sona erdi.

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

