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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.

Abdullah Tevge   | 29.04.2021
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

İstanbul

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.


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