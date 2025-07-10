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Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Zizic'i transfer etti.

Emrah Oktay  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Beşiktaş GAİN, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında forma giyen Ante Zizic ile sözleşme imzalandı.

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Profesyonel kariyerine ülkesinin Cibona Zagreb takımında başlayan 2.10 metre boyundaki Hırvat pivot, 2016 NBA draftında Boston Celtics tarafından 1. tur 23. sıradan seçildi.

Daha sonra Türkiye'de Darüşşafaka forması giyen ve THY Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Zizic, NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla 113 maçta görev yaptı.

Avrupa'ya dönüşünün ardından Maccabi Tel Aviv formasıyla 2020-2022 sezonlarında hem İsrail Ligi hem Avrupa Ligi'nde önemli katkılar veren Zizic, 2022-2023 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katıldı. Burada da Avrupa Ligi arenasında boy gösteren Hırvat pivot, 2023 yazında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya transfer olmuştur.

Geçen sezon Virtus Bologna formasıyla İtalya Ligi'nde 33 maçta görev alan Ante Zizic, 7.3 sayı, 4.2 ribaunt ve 0.6 asist ortalamalarıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nde ise 25 maçta parkede yer alan Zizic, 8 sayı, 3.8 ribaunt ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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