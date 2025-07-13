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Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Devon Dotson'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı transfer ettiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Devon Dotson'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

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Dotson, son olarak İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giydi.

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