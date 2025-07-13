Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Devon Dotson'ı kadrosuna kattı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dotson, son olarak İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.