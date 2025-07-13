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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Almanya yarışını kazandı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında Almanya'da Moto2 kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti.

Fatih Çakmak  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Almanya yarışını kazandı

Ankara

Sachsenring Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımıyla altıncı sıradan yarışa başlayan milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonunun 20 turluk ana yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

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Deniz Öncü, bu sonuçla Dünya Moto2 Şampiyonası'nda ikinci kez birincilik sevinciyle podyumun zirvesinde yer aldı.

İkinci sırayı, Deniz Öncü'nün yalnızca 0,129 saniye gerisinde kalan Fantic Racing takımı sürücüsü Belçikalı Barry Baltus alırken, yarışa pole pozisyonunda başlayan Elf Marc VDS takımı sürücüsü İngiliz Jake Dixon ise üçüncü oldu.

Sezonun 12. ayağı Çekya'nın Brno Pisti olarak da anılan Masaryk Pisti'nde 18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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