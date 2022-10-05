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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu AEK Larnaca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Süha Gür   | 05.10.2022
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu AEK Larnaca

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

Yarın Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Kupa 2'de 131. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.

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