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Fas-Hırvatistan karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu maçında Hırvatistan ile Fas 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 23.11.2022
Fas-Hırvatistan karşılaşmasında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan yakaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın soldan ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan kaleci Bounou golü önledi.

52. dakikada sol kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

65. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi.

Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Tribünlerin büyük çoğunluğunu Faslı taraftarlar oluşturdu.

Beşiktaş'ta forma giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi.


Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Modric, Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı Hırvat oldu

Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldı.

Fas karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi.

Modric, Fransa 1998'te 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'i geride bırakmayı başardı.

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