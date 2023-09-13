Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu
Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.
İstanbul
Lens'in maçlarını oynadığı Bollaert-Delelis Stadı'nda mücadeleyi izlemeye gelen binlerce futbolsever, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Fatiha Suresini okurken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Fas'ta depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
- Fas depreminde zarar görenler çadır kentlerde barınıyor
- Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso maçında, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu https://t.co/hPvduTb5gT pic.twitter.com/uaESfldluT— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 13, 2023
UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.