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Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu

Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.

Yunus Kaymaz  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu Fotoğraf: Alejandro Martinez Velez/AA

İstanbul

Lens'in maçlarını oynadığı Bollaert-Delelis Stadı'nda mücadeleyi izlemeye gelen binlerce futbolsever, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Fatiha Suresini okurken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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