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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te yarın Slovenya ile Sırbistan karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
EURO 2024'te yarın Slovenya ile Sırbistan karşılaşacak

Münih

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Münih Futbol Arena'da oynayacağı maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Sırbistan ilk maçında İngiltere'ye yenildi

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başladı.

C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorilerinden İngiltere ile mücadele eden Sırbistan, Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Slovenya, ilk galibiyet peşinde

Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.

Beraberlik ön plana çıkıyor

İki takımın geçmişte yaptığı maçlarda beraberliklerin ağırlıkta olması dikkati çekiyor.

Slovenya ile Sırbistan, A milli takım düzeyinde 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı.

Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.

Sakatlanan Kostic turnuvayı kapattı

Sırbistan'da İngiltere maçında sakatlanan Filip Kostic EURO 2024'ün kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Juventus forması giyen yıldız kanat oyuncusu, İngiltere maçında sol diz dış yan bağından sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, turnuvanın kalan maçlarında oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki karşılaşmaya şu kadrolar ile çıkmasını bekleniyor:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

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