Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek
İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
İstanbul
Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
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Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.