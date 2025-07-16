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Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek

İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Mutlu Demirtaştan  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek

İstanbul

Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

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Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.

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