A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı Bursa'da yapılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Bulgaristan müsabakasına Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.
Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Milliler, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.
Türkiye, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.
Öte yandan A Milli Takım, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.