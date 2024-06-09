Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,683.50
BTC/USDT
69,349.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'E DOĞRU - Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund

BVB Dortmund Stadyumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) biri yarı final mücadelesi, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Hilmi Sever  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
EURO 2024'E DOĞRU - Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund

İstanbul

BVB Dortmund Stadyumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) biri yarı final mücadelesi, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Dortmund kentindeki stadyum, 14 Haziran-14 Temmuz terihleri arasında Almanya'da düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

Resmi açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.


Borussia Dortmund'un stadyumu

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor.

Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.

Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

Sarı duvarın evi

Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı duvar" unvanıyla biliniyor.

Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor.

Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü nedeniyle güney tribününe 'Sarı duvar" deniyor.

EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.

Milli Takım iki maçını oynayacak

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk iki maçını BVB Dortmund Stadı'nda oynayacak.

Türkiye'nin, 18 Haziran'daki Gürcistan ve 22 Haziran'daki Portekiz karşılaşmalarına Dortmund'daki stadyum ev sahipliği yapacak.

İki Dünya Kupası oynandı

Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı.

Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı. Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.

EURO 2024 maçları

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

15 Haziran: İtalya-Arnavutluk

18 Haziran: Türkiye-Gürcistan

22 Haziran: Türkiye-Portekiz

25 Haziran: Fransa-Polonya

29 Haziran: Son 16 turu

10 Temmuz: Yarı final

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimler hızlandırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
En sıcak ilkbaharın ardından "sıcaklık rekorları" haziran sonuna kadar devam edebilir
Emniyet, tatil planı yapanları dolandırıcılara karşı uyardı

Benzer haberler

Milli futbolcu Cenk Tosun'dan Polonya kampında açıklamalar: Kolay grup değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz

Milli futbolcu Cenk Tosun'dan Polonya kampında açıklamalar: Kolay grup değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz

A Milli Futbol Takımı, 626. maçına çıkacak

EURO 2024'E DOĞRU - Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund

Almanya'da sanayinin kalbi Dortmund

Almanya'da sanayinin kalbi Dortmund
Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek

Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında yarın Polonya'ya konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet