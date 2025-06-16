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Spor, Futbol

Türkiye, UEFA'nın komite ve heyetlerinde 12 isimle temsil edilecek

UEFA'nın 19 komite ile 6 heyetinin yeni yönetim ve üyeleri belirlendi.

Bozhan Memiş  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Türkiye, UEFA'nın komite ve heyetlerinde 12 isimle temsil edilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 19 komitenin 11'inde, 6 heyetin de 1'inde toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.

UEFA'nın komite ve heyetlerinde Türkiye'yi temsil edecek isimler ve görevleri şöyle:

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz: UEFA Futbol Komitesi Üyesi

TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı: FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan: UEFA Futsal Komitesi Üyesi

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi

TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız: UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural: UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi

TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay: UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi

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