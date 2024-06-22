Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,522.80
BTC/USDT
64,171.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Leipzig

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

Puan durumu

D Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAV.P
Hollanda21102114
Fransa21101014
Avusturya21013213
Polonya200225-30

Üçüncü maçların programı

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Benzer haberler

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

EURO 2024'te Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı

Fransa'da halk, ülkede aşırı sağın yükselişini protesto etti

Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti

Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti
EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu liderliği için kritik virajda

EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu liderliği için kritik virajda
Fransa'da inşaat halindeki caminin duvarına gamalı haç çizildi

Fransa'da inşaat halindeki caminin duvarına gamalı haç çizildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet