Dolar
43.05
Euro
50.33
Altın
4,446.48
ETH/USDT
3,216.60
BTC/USDT
92,100.00
BIST 100
12,099.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yapay zeka

Hollanda’da evlendirme memurunun yapay zekayla yazdığı konuşması nedeniyle nikah geçersiz sayıldı

Hollanda’da bir mahkeme, evlendirme memurunun yapay zeka ile hazırladığı nikah konuşmasında yasal olarak bulunması zorunlu beyanlara yer verilmemesi nedeniyle bir evliliği geçersiz saydı.

Selman Aksünger  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Hollanda’da evlendirme memurunun yapay zekayla yazdığı konuşması nedeniyle nikah geçersiz sayıldı

Amsterdam

Zwolle Mahkemesinin 6 Ocak’ta yayımlanan kararında, 19 Nisan 2025’te Zwolle kentinde gerçekleştirilen evlilik töreninde, bir günlük görevle atanan evlendirme memurunun nikah konuşmasını yapay zeka yardımıyla hazırladığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararda, çiftin bir tanıdığı olan ve nikahı kıymak üzere görevlendirilen evlendirme memurunun, çiftin talebi üzerine törenin "daha samimi" olması amacıyla konuşmayı yapay zekaya hazırlattığı ifade edilerek, tören sırasında yapılan beyanların kanunda öngörülen zorunlu unsurları içermediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Mahkeme kararında, bir günlük görevle atanan evlendirme memurunun görev yaptığı törende hazır bulunması gereken Zwolle Belediyesinin resmi evlendirme memurunun da törende bulunduğuna, ancak sürece herhangi bir müdahalede bulunmadığına işaret edildi.

Kararda, çiftin 20 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu hatanın kendi sorumluluklarında olmadığı ve evliliğin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirterek itirazda bulunduğu, mahkemeden evliliklerinin geçerli sayılmasını talep ettiği aktarıldı.

Davaya katılan Zwolle Belediyesinin evlendirme memurunun da savcılığın talebini desteklediği aktarılan kararda, "Mahkeme, evlilik kaydında yer alan evlilik tarihinin çift açısından önemini anladığını kabul etmektedir ancak yasada öngörülen hükümlerin dışına çıkamaz." ifadesine yer verildi.

Mahkeme kararına göre, evlenecek kişilerin Hollanda Medeni Kanunu’nun 1/67. maddesi uyarınca, evlendirme memuru ve tanıklar huzurunda, birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini ve yasanın evlilik statüsüne bağladığı tüm yükümlülükleri sadakatle yerine getireceklerini beyan etmeleri zorunlu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"na ilişkin paylaşım
e-YDS başvuruları başladı
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı

Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı

Hollanda’da evlendirme memurunun yapay zekayla yazdığı konuşması nedeniyle nikah geçersiz sayıldı

Nvidia ve Siemens endüstriyel yapay zeka sistemleri geliştirmek için işbirliğini artıracak

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi

OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
Nvidia, robot ve otonom araçlara yönelik yeni yapay zeka projelerini tanıttı

Nvidia, robot ve otonom araçlara yönelik yeni yapay zeka projelerini tanıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet