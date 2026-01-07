Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Fransa: ABD’nin Grönland tehdidi dahil her türlü gözdağına karşı çalışma başlattık

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin sahip olmak istediği Grönland’a olası bir askeri müdahalede bulunması durumunda Fransa'nın tutumuna ilişkin, "Dışişleri Bakanlığında bir çalışma başlattık." dedi.

Şeyma Yiğit  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Fransa: ABD’nin Grönland tehdidi dahil her türlü gözdağına karşı çalışma başlattık

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Radio France kanalında katıldığı programda, Ukrayna’daki ateşkes müzakerelerinden ABD’nin hedefinde olan Grönland’a uluslararası meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barrot, dün Paris’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi toplantısının "daha öncekiler gibi olmadığını" belirterek toplantıyı "Ukrayna ve Avrupa’da barış için büyük bir gün" olarak niteledi.

Çok sayıda ülkenin Ukrayna’da ateşkes sağlandıktan sonra barışı garanti altına almak için askeri güçlerini bir araya getirdiğini dile getiren Barrot, Avrupalılar tarafından Ukrayna müzakerelerinde Moskova ile Kiev arasında tarafı sorgulanan ABD'ye ilişkin ise ABD'nin bu toplantıda "sorumluluk" aldığını kaydetti.

Barrot, ABD’nin Ukrayna’da ateşkesin uygulanmasını gözetleme konusunda sorumluluk almasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD’nin Rusya’nın yeniden Ukrayna’ya saldırmasına karşı Gönüllüler Koalisyonu'nun askeri kapasitesine destek vereceğini hatırlatan Barrot, yaklaşık 30 ülkenin Ukrayna ordusunu canlandırmak ve Ukrayna ordusundaki asker sayısını 800 binde tutmak istediğini dile getirdi.

"Grönland’a sahip olmak için askeri operasyon dahil birçok seçeneği masaya yatırdığını söyleyen ABD’nin Ukrayna’ya desteği konusunda ne ölçüde güvenilir olup olmadığına" ilişkin soruya Barrot, "(Daha önce dile getirdiğimiz gibi) Grönland satılık değildir." şeklinde yanıt verdi.

Barrot, ABD’nin "olası bir askeri müdahalesinin bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine saldırması" anlamına geleceğini, bunun "mantıklı olmadığını ve "kesinlikle ABD çıkarlarına aykırı olduğunu" belirtti.

Beyaz Saray’ın Grönland'a askeri müdahale olasılığına yönelik açıklamaları hakkında Barrot, "Bazı ifadeleri abartarak yorumlamamaya dikkat edilmesi gerektiğini", dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü anlatarak, "ABD’nin (Grönland) ile ilgili benimsediği bakış bu değil." şeklinde konuştu.

Barrot, ABD’nin Grönland’a olası bir askeri müdahalede bulunması halinde Fransa’nın tutumunun ne olacağı sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Her türlü size söyleyebileceğim şey şu; gözdağı ne şekilde olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun (buna) misilleme yapmaya, karşılık vermeye ve tek karşılık vermemeye hazırlanmak için Dışişleri Bakanlığında bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

