Dolar
43.03
Euro
50.35
Altın
4,487.03
ETH/USDT
3,220.40
BTC/USDT
91,907.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Hollanda hükümeti, Washington'un Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gemilere saldırması nedeniyle bölgede ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele işbirliğini geçici olarak durduracağını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

İstanbul

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Karayipler'de Hollanda Krallığı'na bağlı ülkelerden Aruba'yı ziyaret eden Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ABD ile bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttükleri işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Brekelmans, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirliğini askıya alacaklarını belirterek, bu hamlenin Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Ayrıca Brekelmans, Hollanda donanmasına ait gemilerin artık uluslararası sularda uyuşturucu karşıtı operasyonlara destek vermeyeceğini, sadece kendi kara sularında devriye gezeceğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen kişileri "gözaltına almak yerine onlara saldırarak farklı yol izlediğini" aktaran Brekelmans, "Bu tamamen onların kararı, biz bunun bir parçası değiliz." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın 3'ü Hollanda Krallığı'na bağlı ülke olmak üzere Karayipler'de 6 adada kontrolü bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 14 Kasım 2025'te, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

Hegseth ayrıca, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD ana karasını korumayı, Batı Yarımküre'deki "uyuşturucu teröristlerini" etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı

ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy: ABD politikası dolara olan güveni zayıflatıyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy: ABD politikası dolara olan güveni zayıflatıyor
AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz

AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
WSJ: CIA, Venezuela'da geçiş hükümeti konusunda Maduro yönetiminden yetkililer lehine rapor sundu

WSJ: CIA, Venezuela'da geçiş hükümeti konusunda Maduro yönetiminden yetkililer lehine rapor sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet