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Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yunus Kaymaz   | 18.09.2021
Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

İstanbul

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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