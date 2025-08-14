Dolar
40.78
Euro
47.89
Altın
3,371.20
ETH/USDT
4,726.10
BTC/USDT
123,668.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva'dan, ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporuna tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporundaki ifadelerine tepki göstererek, "Brezilya'da hiç kimse insan haklarına saygısızlık etmiyor." dedi.

Sinan Doğan  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Brezilya lideri Lula da Silva'dan, ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporuna tepki

Bogota

Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan ve ülkesindeki insan hakları durumunun kötüleştiği raporuna tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Washington'un Brezilyalıların iç meselelerine ilişkin iddialarının uydurma olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Amerikalı dostlarımız, ne zaman biriyle kavga etmeye karar verseler, savaşmak istedikleri kişiler hakkında 'şeytan' imajı yaratmaya çalışıyor. Brezilya'da hiç kimse insan haklarına saygısızlık etmiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, hükümetinin hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemediğini, Brezilya’nın Anayasa’yı savunan bağımsız bir yargıya sahip olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda, Brezilya yargısının ifade özgürlüğü ve internet özgürlüğünü orantısız şekilde kısıtladığı, özellikle sosyal medya platformu X’in geçici olarak engellenmesinin "bir taciz vakası" olduğu iddia edilmişti.

Washington, Lula da Silva yönetiminin demokratik tartışma ortamını zayıflattığını, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri de dahil bazı grupların ifade özgürlüğünü baskıladığını ve insan hakları ihlallerine karışan yetkililerin cezalandırılmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Benzer haberler

Brezilya lideri Lula da Silva'dan, ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporuna tepki

Brezilya lideri Lula da Silva'dan, ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporuna tepki

Brezilya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek

Meydan okumanın bedeli: ABD-Brezilya ticaret gerilimi

Meydan okumanın bedeli: ABD-Brezilya ticaret gerilimi
Brezilya, ABD tarifelerine karşı tüm kaynaklarını kullanacak

Brezilya, ABD tarifelerine karşı tüm kaynaklarını kullanacak
Brezilya: Diğer ülkelerle ekonomik bağları güçlendirerek ABD'ye bağımlılığı azalttık

Brezilya: Diğer ülkelerle ekonomik bağları güçlendirerek ABD'ye bağımlılığı azalttık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet