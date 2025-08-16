Dolar
Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva: ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasındaki ticaret dengesine ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğunu belirterek, "ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz." dedi.

Sinan Doğan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Brezilya lideri Lula da Silva: ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz

Bogota

Lula da Silva, Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerindeki Iracemapolis kentinde bir fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trump’ın ABD’nin Brezilya’ya karşı büyük bir ticaret açığı verdiği iddiasına değindi.

Resmi verilere göre ABD’nin Brezilya ile ticarette net bir ticaret fazlası olduğunu belirten Lula da Silva, "ABD ile ilişkilerde gereksiz bir türbülans yaşıyoruz. ABD Başkanı'nın Brezilya hakkında bu kadar çok yalan söylemesini kabul etmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Trump’ın Brezilya ürünlerine uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini eleştirerek, "Brezilya, saygıyı hak eden bir halktır. ABD Başkanı'nın ‘Brezilya kötü bir ticaret ortağıdır’ demesi doğru değil. Brezilya iyidir, tek fark, Amerikan hükümeti karşısında diz çökmeyecek olmasıdır." diye konuştu.

Lula da Silva, 2024’te Brezilya ile ABD arasındaki ticaret hacminin 87 milyar dolara ulaştığını, ABD Brezilya'ya 47 milyar dolarlık ihracat yaparken, Brezilya'nın ise ABD’ye 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Brezilya’nın, 2024'te ABD’li veri şirketlerine 23 milyar dolar harcadığını hatırlatan Lula da Silva, son 15 yılda ABD’nin Brezilya karşısında 410 milyar dolarlık ticaret fazlası biriktirdiğini kaydetti.

Dünyanın daha dengeli olması ve çok taraflılığın yeniden canlandırılması için mücadele edeceklerini vurgulayan Lula da Silva, "Büyük bir ülke küçükleri boyunduruk altına almaya çalıştığında adil ticaret olmaz." yorumunda bulundu.

Trump'ın iddiaları

Brezilya basınına göre Trump, Brezilya ile müzakere etmenin "berbat" olduğunu söylemiş ve ülkeyi ABD’li şirketlere "çok kötü" davranmakla suçlamıştı.

Trump, Brezilya’yı "korkunç bir ticari müttefik" olarak nitelendirerek, ABD’nin bu ülkeyle ticarette açık verdiğini ve bunun gümrük vergilerinin artırılmasını haklı kılacağını savunmuştu.

