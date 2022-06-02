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Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.06.2022
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek karşılaştı.

Baskın bir performans ortaya koyan Swiatek, 1 saat 4 dakika süren maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Galibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.

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