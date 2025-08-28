Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda veda etti
Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.
İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.
Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.