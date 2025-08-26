Dolar
Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta Sinner ve Swiatek ikinci tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Londra

New York kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde son şampiyon İtalyan raket Sinner, dünya klasmanının 89 numarası Çek Vit Kopriva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 38 dakika süren maçta Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 84 numarası Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

Swiatek, açık dönemde (profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği 1968'den itibaren) üst üste 65. kez açılış maçı kazanarak Monica Seles'e ait rekoru kırdı.

