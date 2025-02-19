Dolar
36.29
Euro
37.87
Altın
2,935.90
ETH/USDT
2,718.80
BTC/USDT
96,196.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.

Emre Doğan  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

İstanbul

Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı
Rekabet Kurulundan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar liralık ceza
Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın başlayacak

Celtic taraftarlarından İsrail'e "kırmızı kart"

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 4 karşılaşma ile başladı
Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Club Brugge-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet