Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi.
İstanbul
Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.
Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.
Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.