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Binlerce Türk taraftar Portekiz maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Portekiz ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Süha Gür  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Binlerce Türk taraftar Portekiz maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

Dortmund

Dortmund'un Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Uzun süre meydanda tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 4 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

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