Dolar
28.99
Euro
31.69
Altın
2,037.03
ETH/USDT
2,300.80
BTC/USDT
43,075.00
BIST 100
7,758.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadelelerinden önce 4 ekip, grup liderliğini garantiledi.

Ali Korkmaz  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip, son 16 turuna kalmayı garantiledi

İzmir

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer aldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 takım, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda son hafta mücadelelerinden önce 4 takım son 16 turu grup aşamasına kalmayı garantilerken, 7 ekip de play-in mücadelesinde yer alma hakkı kazandı.

Türk temsilcilerinden G Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ile H Grubu'ndaki TOFAŞ, play-in'de mücadele edecek.

C Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ve F Grubu'ndaki Bursaspor İnfo Yatırım'ın durumları, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Son hafta mücadelelerinden önce A Grubu'nda Unicaja (İspanya), B Grubu'nda JDA Bourgogne Dijon (Fransa), D Grubu'nda AEK (Yunanistan) ve G Grubu'nda Hapoel Bank Yahav (İsrail), adlarını son 16 turuna yazdırdı.

A Grubu'nda Peristeri (Yunanistan) ile Le Mans Sarthe (Fransa), B Grubu'nda Rytas Vilnius (Litvanya) ile Promitheas Patras (Yunanistan), G Grubu'nda Galatasaray Ekmas ile PAOK mateco (Yunanistan) ve H Grubu'nda TOFAŞ, son 16 turu için play-in'de yer almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Büyükçekmece'de deprem riskli 304 konutun yıkımına başlandı
Bakan Fidan: ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağına inancı tam

NBA'de Antetokounmpo'nun kariyer rekoru kırdığı maçta Bucks kazandı

Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı

Mavericks, Luka Doncic'in üstün performansıyla Lakers engelini aştı
Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Cedi Osman'ın Spurs'ünü yendi

Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Cedi Osman'ın Spurs'ünü yendi
15 yaşındaki engelli basketbolcu Efe, Süper Lig'deki takımının vazgeçilmezi oldu

15 yaşındaki engelli basketbolcu Efe, Süper Lig'deki takımının vazgeçilmezi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet