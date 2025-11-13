Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Barcelona, başantrenörlüğe yeniden Xavi Pascual'ı getirdi

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, Joan Penarroya ile yollarını ayırmasının ardından takımı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Xavi Pascual ile anlaştı.

13.11.2025
Barcelona, başantrenörlüğe yeniden Xavi Pascual'ı getirdi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki teknik adam, kendisini 2027-28 sezonu sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Pascual, 2009-2014 yılları arasında Barcelona'yı beş kez Dörtlü Final'e taşıdı ve 2010 yılında takımın başında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bu sezon, Penarroya yönetimindeki Barcelona, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 8. sırada yer alıyor.

Benzer haberler

