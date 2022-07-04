Dolar
16.79
Euro
17.48
Altın
1,806.72
ETH/USDT
1,106.00
BTC/USDT
19,705.00
BIST 100
2,405.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 04.07.2022
Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i transfer etti

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Kessie ve Chelsea ile kontrat süresi biten Danimarkalı savunma oyuncusu Christensen'le dörder yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, her biri için 500 milyon avro olduğu da vurgulandı.

Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü
Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor
Türkiye'den, İtalya'da buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i transfer etti

Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i transfer etti

Barcelonaz Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı