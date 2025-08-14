Dolar
40.78
Euro
47.63
Altın
3,345.62
ETH/USDT
4,582.00
BTC/USDT
118,343.00
BIST 100
10,857.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Barcelona, YouTube'da 23,8 milyon aboneyle FIFA ve NBA'i de geride bıraktı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın YouTube kanalı, 23,8 milyon aboneyle spor kulüpleri arasında zirvede yer alırken, FIFA ve NBA’i de geride bıraktı.

Fatih Erel  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Barcelona, YouTube'da 23,8 milyon aboneyle FIFA ve NBA'i de geride bıraktı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube’da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA’yı (23,6 milyon) ile NBA’i (23,3 milyon) de geride bıraktı.” denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen ocak ayında, Barcelona'nın 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğun hatırlatılan açıklamada, diğer önde gelen spor kulübü ve kuruluşu hesaplarıyla karşılaştırıldığında Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un ise 11,7 milyon abonesi bulunduğu kaydedildi.

ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda, UEFA'nın kanalının ise 5,9 milyon abonesi bulunuyor.

Türk kulüplerinin güncel YouTube abone sayılarına bakıldığında ise Galatasaray'ın 3,6 milyon, Fenerbahçe'nin 2,9 milyon, Beşiktaş'ın 1,6 milyon ve Trabzonspor'un ise 345 bin abone sayısı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
MSB: Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz
Karakaya Barajı'nda su seviyesi sıcak hava ve kuraklık nedeniyle geriledi
Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı
Türkiye, BM'deki toplantıda plastik kirliliğiyle mücadele uzlaşısı için yapıcı rolünü sürdürüyor

Benzer haberler

Barcelona, YouTube'da 23,8 milyon aboneyle FIFA ve NBA'i de geride bıraktı

Barcelona, YouTube'da 23,8 milyon aboneyle FIFA ve NBA'i de geride bıraktı

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Eryaman Stadı'nın zemini yenilendi

İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor
Fenerbahçe'nin lig rekorları

Fenerbahçe'nin lig rekorları
Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet