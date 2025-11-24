Dolar
Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 0-0 eşitlikle bitti.

Savaş Güler  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçından gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

İlk yarı 

3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.

26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı 

83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.

84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


