TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçından gol sesi çıkmadı

Konya
İlk yarı
3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.
26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
83. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin şutunda, top az farka yandan auta çıktı.
84. dakikada Bjorlo'nun pasında topla buluşan Melih İbraghimoğlu'nun ceza sahası dışından şutundan, top yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
