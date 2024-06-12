Dolar
32.38
Euro
34.85
Altın
2,312.88
ETH/USDT
3,523.10
BTC/USDT
67,522.00
BIST 100
10,114.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'da taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

Ruslan Rehimov  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Bakü

Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Gazze'de yaşanan dram, "Zeytine ve İncire Adanan Hayatlar" panelinde ele alındı
Çanakkale'de orman yangınlarında kullanılan su toplama çukuru sayısı 56'ya çıktı
"Gök vatanın koruyucuları"na NATO standartlarında bakım
Yurt genelinde mayısta yağışlar yüzde 33 arttı

Benzer haberler

Azerbaycan'da düzenlenen Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'da düzenlenen Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sona erdi

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon dolarlık insani yardım sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli
Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sürüyor

Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı sürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılmak üzerine Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu'na katılmak üzerine Azerbaycan'a gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet