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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal beklediklerini belirterek, "Hedeflere barışçıl diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ediyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Rusya: Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal bekliyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik söyleminin sertleşmesinin barış sürecini frenlediği söylenebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, buna katılmadığını, Ukrayna'dan müzakerelere devam edip etmeyeceği konusunda sinyal beklediklerini vurguladı.

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Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminden, üçüncü tur müzakerelere katılıp katılmayacağı konusunda sinyali beklemek lazım. Hedeflere barışçıl diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ediyoruz. Ancak bu gerçekleşene kadar (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam edecek. Karadaki gerçekler her gün değişiyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de doğrudan görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "İmzalanması beklenen barış anlaşması, Güney Kafkasya'da öngörülebilirlik, istikrar ve barışı sağlayacak. Bu süreci destekliyoruz." diye konuştu.

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