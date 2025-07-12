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Dünya

Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın silah bırakması nedeniyle tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması dolayısıyla tebrik etti.

Ruslan Rehimov, Neriman Senanur Torun  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın silah bırakması nedeniyle tebrik telefonu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu tarihi gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı siyaset, güçlü liderlik, sarsılmaz irade ile milli birlik ve beraberliğin parlak bir zaferi olduğunu vurguladı.

Aliyev, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru atılan bu adımın, bölgesel barış ve istikrara hizmet eden önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, alınan kararın tam olarak uygulanması sürecinde Türkiye devletine ve halkına başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen destek ve ilgi için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye-Azerbaycan stratejik müttefikliğinin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı.

Aliyev de Erdoğan'a, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.

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