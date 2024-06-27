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Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.

İsa Toprak  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

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