Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,624.20
BTC/USDT
82,677.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Elena Rybakina

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Avustralya Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Elena Rybakina Fotoğraf: Mark Avellino/AA

Londra

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Rybakina karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak etkili bir başlangıç yapan ve 2-0 öne geçen Rybakina, kalan oyunlarda avantajını korudu ve ilk seti 6-4 hanesine yazdırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki sporcunun da 10. oyuna kadar servisine tutunduğu ikinci sette, Kazak raketin üst üste basit hatalar yapmasını iyi değerlendiren Sabalenka, puan vermeden rakibinin servisini kırdı ve seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak oldu.

Final setine hızlı başlayan ve 2. oyunda servis kırarak rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Belaruslu oyuncu karşısında temposunu artıran Rybakina, 5 ve 7. oyunlarda servis kırarak 4-3 öne geçti. Kalan oyunlarda servisine tutunan Kazak oyuncu, seti 6-4, maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

2023 ve 2024'te turnuvada şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, Rod Laver Arena'da üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Elena Rybakina

Avustralya Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Elena Rybakina

Avustralya Açık'ı kazanan tarihe geçecek

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Djokovic-Alcaraz finali

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Avustralya Açık'ta Sinner, yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ta Sinner, yarı finale çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet