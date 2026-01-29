Dolar
43.43
Euro
52.05
Altın
5,538.56
ETH/USDT
2,938.30
BTC/USDT
88,107.00
BIST 100
13,794.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina finalde Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile yarışacak.

Fatih Erel  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı

İstanbul

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Sabalenka ile Svitolina karşı karşıya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta ikinci finalist Rybakina oldu

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Nurdağı ilçesinde rezerv ve kırsal alanlardaki deprem konutlarının 7 bin 500'ü tamamlandı
MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Rybakina finale çıktı

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Sinner, yarı finale çıktı

Milli tenisçiler, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda elendi

Milli tenisçiler, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda elendi
Avustralya Açık'ta Djokovic, Rybakina ve Pegula yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ta Djokovic, Rybakina ve Pegula yarı finale çıktı
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Svitolina yarı finale kaldı

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Svitolina yarı finale kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet