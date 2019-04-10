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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Ercan Doğan   | 10.04.2019
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı

İstanbul

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

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